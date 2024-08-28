Jordan Flight Fleece

男子薄绒套头连帽衫

¥489
¥699
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Jordan Flight Fleece 男子薄绒套头连帽衫经焕新演绎，舒适升级。该连帽衫采用柔软针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就休闲舒适感受。轻微落肩设计结合休闲版型，彰显经典风范。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FV7248-133

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