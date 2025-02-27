Jordan Flight Fleece

男子薄绒套头连帽衫

¥489
¥699
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Jordan Flight Fleece 男子薄绒套头连帽衫经焕新演绎，舒适升级。这款经典休闲版型针织单品，表面顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，营造出众的复古褪色外观。 同色系标签搭配金属抽绳头，彰显 Jordan 经典风范。

  • 显示颜色： 小马棕
  • 款式： FV7250-231

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