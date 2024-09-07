Jordan Flight Fleece

男子薄绒短裤

¥419
¥599
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Jordan Flight Fleece 男子薄绒短裤经焕新演绎，舒适升级。采用针织面料，表面顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，呈现轻微褪色的出众做旧外观。 弹性腰部搭配抽绳，松紧可调，打造非凡舒适的日常穿着体验。

  • 显示颜色： 青铜色
  • 款式： FZ2137-228

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