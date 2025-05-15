Jordan Flight Fleece
男子薄绒长裤
¥549¥64915% 折让
Jordan Flight Fleece 男子薄绒长裤经焕新演绎，舒适升级。这款 Jordan 标准版型针织单品表面触感顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，营造出众褪色外观。弹性腰部搭配金属抽绳头，松紧可调，打造非凡舒适的日常穿着体验。
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： FV7254-257
Jordan Flight Fleece
¥549¥64915% 折让
Jordan Flight Fleece 男子薄绒长裤经焕新演绎，舒适升级。这款 Jordan 标准版型针织单品表面触感顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，营造出众褪色外观。弹性腰部搭配金属抽绳头，松紧可调，打造非凡舒适的日常穿着体验。
产品细节
- 100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 沙漠迷彩
- 款式： FV7254-257
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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