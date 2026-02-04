Jordan Flight Fleece Chicago
男子加绒长裤
10% 折让
Jordan Flight Fleece Chicago 男子加绒长裤出众型潮范邂逅 Flight Fleece 面料的非凡舒适感。表面触感顺滑，内里柔软加绒；采用超宽松版型搭配经典菱形工装口袋和开放式裤脚，塑就休闲外观。
- 显示颜色： 复古苔绿/军裤卡其
- 款式： HV9682-305
Jordan Flight Fleece Chicago
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 厚实针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，塑就温暖舒适体验
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。上部口袋：100% 棉
- 侧边口袋和后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
