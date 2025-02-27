Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列

女子套头连帽衫

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Jordan Flight Fleece CNY 新年蜕变系列女子套头连帽衫舒适非凡，伴你喜迎蛇年。厚实法式毛圈面料营造出色舒适性，铸就理想叠搭佳选。背面下摆饰有压纹贴片和金属 Jumpman 标志，营造出众质感。

  • 显示颜色： 微绿
  • 款式： HQ6072-394

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