 
Jordan Flight Fleece Diamond 女子法式毛圈短裤 - 黑/黑

Jordan Flight Fleece

Diamond 女子法式毛圈短裤

13% 折让
黑/黑
调色桦树色

Jordan Flight Fleece Diamond 女子法式毛圈短裤焕新演绎经典 Diamond 短裤，舒适升级。厚实法式毛圈面料结合宽松版型和弹性腰部设计，挺括有型，舒适非凡。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ1339-010

Jordan Flight Fleece

13% 折让

Jordan Flight Fleece Diamond 女子法式毛圈短裤焕新演绎经典 Diamond 短裤，舒适升级。厚实法式毛圈面料结合宽松版型和弹性腰部设计，挺括有型，舒适非凡。

产品细节

  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 侧边口袋设计
  • 腰部搭配金属抽绳头
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ1339-010

尺寸与尺码

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。