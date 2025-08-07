Jordan Flight Fleece
Diamond 女子法式毛圈短裤
13% 折让
Jordan Flight Fleece Diamond 女子法式毛圈短裤焕新演绎经典 Diamond 短裤，舒适升级。厚实法式毛圈面料结合宽松版型和弹性腰部设计，挺括有型，舒适非凡。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1339-010
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 腰部搭配金属抽绳头
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HJ1339-010
