Jordan Flight Fleece

Diamond 女子法式毛圈短裤

¥449

调色桦树色
黑/黑

Jordan Flight Fleece Diamond 女子法式毛圈短裤焕新演绎经典 Diamond 短裤，舒适升级。厚实法式毛圈面料结合宽松版型和弹性腰部设计，挺括有型，舒适非凡。

  • 显示颜色： 调色桦树色
  • 款式： HJ1339-051

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