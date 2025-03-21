Jordan Flight Future Remix Fleece Crew 男子运动衫采用保暖的法国毛圈布，巧妙融入具有反光效果的飞人徽标设计，在寒冷时节为你缔造经典魅力之余，带来出色的御寒保暖体验。

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