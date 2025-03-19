Jordan Flight Future Remix Full-Zip

男子连帽针织茄克

¥749

Jordan Flight Future Remix Full-Zip 男子连帽针织茄克采用抓绒衬里，巧妙搭配罗纹镶边，有效封存身体热量，同时为你缔造舒适贴合感。撞色覆面结合飞人标志，演绎一代篮球巨星的传世风采。

  • 显示颜色： 黑/黑/红外线红 23
  • 款式： 637261-011

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