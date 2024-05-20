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      Jordan Flight Heritage

      大童牛仔夹克

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      Flight 品牌倾情演绎经典牛仔夹克，匠心打造 Jordan Flight Heritage 大童牛仔夹克。 该夹克采用牛仔面料制成，轻微落肩设计营造休闲穿着感；正面纽扣开襟设计，助力轻松叠搭，自如畅动。 衣袖配有纽扣开合式袖口，打造百搭风格；多个口袋，便于存放小物件。该牛仔夹克可轻松契合多种造型，堪称经典的衣橱佳选单品。

      • 显示颜色： 蓝灰
      • 款式： HF2621-436

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