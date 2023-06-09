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      Jordan Flight Heritage

      男子圆领上衣

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      灰黑
      藤黄

      Jordan Flight Heritage 男子圆领上衣饰以匠心图案，舒适利落，令你彰显迈克尔·乔丹风采，升格你的日常造型。 回环法式毛圈面料质感柔软，添加纹理设计，是你衣橱里的焕新佳选单品。

      • 显示颜色： 灰黑
      • 款式： DV1620-045

      尺寸与尺码

      • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受

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