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      Jordan Flight Heritage

      男子拒水棒球上衣

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      浅银
      灰黑

      出门就穿这一件。Jordan Flight Heritage 男子拒水棒球上衣饰有同色调刺绣品牌标志，增添纹理感，简约而不单调。采用轻盈拒水锦纶面料，结合合成材质填充物，可随行而动，让你畅享无拘运动体验。

      • 显示颜色： 浅银
      • 款式： FN4602-034

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