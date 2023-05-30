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      Jordan Flight Heritage

      男子梭织长裤

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      Jordan Flight Heritage 男子梭织长裤饰有整版印花，旨在致敬 23 号以及 Jordan 的经典标志。这款轻盈长裤配有口袋、拉链门襟和腰带环。

      • 显示颜色： 沙漠黄
      • 款式： DV7560-254

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