Jordan Flight Heritage
男子牛仔夹克
¥1,199
Jordan Flight Heritage 男子牛仔夹克将 JORDAN 品牌和牛仔夹克两大经典巧妙糅合，背面右侧下摆精致“Flight”品牌标志贴片，搭配正面贴袋及刺绣 Jumpman，塑就出众外观。
- 显示颜色： 蓝灰
- 款式： FN4650-436
Jordan Flight Heritage
¥1,199
Jordan Flight Heritage 男子牛仔夹克将 JORDAN 品牌和牛仔夹克两大经典巧妙糅合，背面右侧下摆精致“Flight”品牌标志贴片，搭配正面贴袋及刺绣 Jumpman，塑就出众外观。
其他细节
- 金属纽扣设计，可随心选择是否扣上，任你玩转百搭造型
- 正面贴袋，可供收纳手机
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 蓝灰
- 款式： FN4650-436
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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