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      穿上 Jordan Flight Heritage 男子针织圆领运动衫，恭贺兔年。 采用法式毛圈面料，外层触感顺滑，内层采用回环设计，搭配精致图案，庆贺新年。

      • 显示颜色： 象牙白
      • 款式： FJ1321-163

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