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      Jordan Flight Heritage

      男子马甲

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      穿上 Jordan Flight Heritage 男子马甲，尽显魅力风范。 金属拉链和缝制 Jumpman 贴片等细节设计，令这款轻盈马甲跃升新层次。 四个口袋设计，令你妥善收纳物品。

      • 显示颜色： 幻影灰白
      • 款式： DX9731-030

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