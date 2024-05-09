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      Jordan Flight Heritage 85

      男子印花T恤

      ¥349

      淡褐色/沙漠黄/幻影灰白
      幻影灰白/沙漠黄/黑

      醒目图案人见人爱，彰显 Jordan 风范的图案更是让人爱不释手。Jordan Flight Heritage 85 男子印花T恤采用柔软棉料，背面大号标志结合胸前低调印花，彰显你对球队的拥趸之心。

      • 显示颜色： 淡褐色/沙漠黄/幻影灰白
      • 款式： DX9562-274

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