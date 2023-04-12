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      Jordan Flight Lite

      大童（男孩）长裤

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      Jordan Flight Lite 大童（男孩）长裤采用保暖柔软的面料制成，结合锥形剪裁和多片拼接结构，焕新演绎经典 Wings 套装。可与 Jordan Flight Lite 连帽衫搭配，也可单穿，打造灵感源自球场的舒适感受。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HA6454-010

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