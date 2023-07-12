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      Jordan Flight MVP

      大童印花T恤

      ¥249

      Jordan Flight MVP 大童印花T恤采用针织面料结合经典版型，罗纹圆领升级舒适感受，彰显 Jordan 品牌经典风范。可搭配 Jordan Flight MVP 系列裤装，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FV2825-133

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