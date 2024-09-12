Jordan Flight MVP 大童短裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的柔软法式毛圈面料制成，堪称温暖天气的佳选单品，运动休闲两相宜，让你秀出 MVP 风范。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；直筒裤腿，可内搭紧身裤，提升包覆效果；侧边和背面配有口袋，便于存放小物件。

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