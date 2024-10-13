Jordan Flight MVP 幼童加绒长裤采用棉混纺加绒针织面料，巧搭动感图案，经久耐穿，舒适非凡，与小宝贝的 Jordan 运动鞋相得益彰。 弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适贴合感；多口袋设计，便于存放小物件；锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。 可搭配不同 Jordan Flight MVP 上衣，打造风格统一的造型。

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