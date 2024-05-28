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      Jordan Flight MVP

      男子加绒套头连帽衫

      ¥429
      ¥599
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      白金色/调色
      黑
      传奇中褐

      穿上 Jordan Flight MVP 男子加绒套头连帽衫，轻松驾驭不同场合。该连帽衫采用休闲版型结合加绒针织面料，外层触感顺滑，内层质感柔软，旨在致意迈克尔·乔丹爱好的其他运动。

      • 显示颜色： 白金色/调色
      • 款式： FN6353-043

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