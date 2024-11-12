Jordan Flight MVP 男子加绒套头连帽衫饰有惹眼的 Jordan 图案，在这个寒冬为你带去一丝暖意。采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里质感柔软，令这款连帽衫兼备出色外观和舒适质感。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。