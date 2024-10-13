Jordan Flight MVP

男子加绒短裤

¥259
¥449
42% 折让

麻黄/帆白
黑/帆白

穿上 Jordan Flight MVP 男子加绒短裤，畅快打球。采用加绒面料，表面触感顺滑，内里柔软舒适，营造舒适休闲感受。丝网印制图案，令外观简约又颇具新意。

  • 显示颜色： 麻黄/帆白
  • 款式： FB7024-200

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