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      Jordan Flight MVP

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      麻黄/帆白
      黑/帆白

      穿上 Jordan Flight MVP 男子加绒短裤，畅快打球，活力一整秋。 采用加绒面料，外层触感顺滑，内层柔软舒适，营造舒适休闲感受。 丝网印制图案，令外观简约又颇具新意。

      • 显示颜色： 麻黄/帆白
      • 款式： FB7024-200

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