Jordan Flight MVP

男子印花加绒圆领运动衫

¥349
¥499
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Jordan Flight MVP 男子印花加绒圆领运动衫质感厚实、温暖舒适，旨在向你的挚爱经典致敬。梭织袖管拼接搭配胸前醒目印花，塑就时尚外观。

  • 显示颜色： 沙漠黄/黑/黑
  • 款式： DV7589-277

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