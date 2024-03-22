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      Jordan Flight MVP

      男子印花加绒圆领运动衫

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      传奇中褐/传奇暗褐
      黑/白色

      击球员就位！这款经典的 Jordan Flight MVP 男子印花加绒圆领运动衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，搭配整版细条纹印花，致敬乔丹的棒球岁月。

      • 显示颜色： 传奇中褐/传奇暗褐
      • 款式： FN6355-244

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