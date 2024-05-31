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      男子拒水上衣

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      Jordan Flight MVP 男子拒水上衣采用半长拉链开襟设计，彰显复古风范。采用轻盈拒水锦纶面料结合网眼布里料，提升舒适效果。多口袋设计搭配实用风帽，出众百搭；正面口袋翻盖上饰有标志，彰显复古风范。

      • 显示颜色： 黑/白金色/白金色
      • 款式： FN6349-010

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