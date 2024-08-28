Jordan Flight MVP 男子棒球上衣从迈克尔·乔丹复出之战汲取灵感，采用宽松版型与按扣前襟设计，街头球场两相宜，助你轻松型出范。 柔软棉料富有结构感；刺绣细节和锯齿形缝线，助力轰出一记全垒打。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。