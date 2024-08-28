Jordan Flight MVP

男子棒球风针织短裤

¥309
¥449
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水蓝/黑
黑/白色
白色/上升翠绿

Jordan Flight MVP 男子针织短裤， 堪称衣橱佳选单品。 该短裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配毛圈设计，营造出色舒适的穿着体验。 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合；精巧图案旨在致敬迈克尔·乔丹在棒球场上的欢乐时光。

  • 显示颜色： 水蓝/黑
  • 款式： FN4701-005

尺寸与尺码

标准版型：经典休闲

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