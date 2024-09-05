Jordan Flight MVP 男子针织短裤， 堪称衣橱佳选单品。 该短裤采用法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配毛圈设计，营造出色舒适的穿着体验。 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合；精巧图案旨在致敬迈克尔·乔丹在棒球场上的欢乐时光。

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