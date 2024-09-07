Jordan Flight MVP

男子网眼布短裤

¥349
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水蓝/黑/黑
黑/白色/白色

Jordan Flight MVP 男子网眼布短裤质感轻盈，无论是全垒打、投篮，还是与好友小聚，皆可助你轻松驾驭。 透气网眼布，帮助保持舒适透气。 弹性腰部搭配抽绳，稳固贴合；匠心图案旨在致敬迈克尔·乔丹在棒球场上的欢乐时光。

  • 显示颜色： 水蓝/黑/黑
  • 款式： FN4662-005

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