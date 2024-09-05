Jordan Flight MVP

男子背心

¥159
¥259
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黑/白色/水蓝
白色/上升翠绿/黑

穿上 Jordan Flight MVP 男子背心，迎接明媚暖季！该背心采用柔软棉料与休闲版型，简约舒适。精致图案旨在致敬迈克尔·乔丹在棒球场上的欢乐时光。

  • 显示颜色： 黑/白色/水蓝
  • 款式： FN5993-010

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