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      Jordan Flight MVP

      男子长袖针织上衣

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      传奇中褐
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      黑

      想要一件个性长袖上衣？不妨试试这款单品。Jordan Flight MVP 男子长袖针织上衣精选轻盈回环针织，衣身以法式毛圈针织面料反面呈现，凸显纹理质感。舒适感受结合正面刺绣图案，释放精美吸睛气息。

      • 显示颜色： 传奇中褐
      • 款式： FN4608-244

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