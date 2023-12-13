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      Jordan Flight MVP Pro

      可调节半硬顶运动帽

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      从头到脚，尽显 Jordan 风范。Jordan Flight MVP Pro 可调节半硬顶运动帽采用结构感按扣式扣带设计，搭配梭织帽冠，塑就耐穿升级外观，同时巧搭醒目 JORDAN 图案。

      • 显示颜色： 深红/黑
      • 款式： FD5180-619

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