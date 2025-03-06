Jordan Flight Premium Knit

男子短裤

¥349

Jordan Flight Premium Knit 男子短裤采用排汗面料，令身体持久保持干爽舒适。撞色网布提供绝佳透气性与篮球界传奇的耀眼外观。

  • 显示颜色： 黑/黑/白色/白色
  • 款式： 635747-010

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