Jordan Flight Printed

男子篮球针织短裤

¥295
¥369
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Jordan Flight Printed 男子篮球针织短裤采用排汗吸湿面料，结合匠心排布的网眼布设计，助你在赛场上持久畅享干爽舒适体验。

  • 显示颜色： 深藏青/浅清透蓝/宝蓝/深藏青
  • 款式： 677931-410

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