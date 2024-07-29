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      Jordan

      Flight Team 幼童T恤

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      Jordan Flight Team 幼童T恤采用柔软棉质针织面料结合经典版型，醒目惹眼。罗纹圆领设计巧搭拼贴风格图案，营造舒适穿着感受。可搭配 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与 Jordan 运动鞋相得益彰。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： HQ8715-100

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