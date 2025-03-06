Jordan Flight Time 14.5 男子篮球鞋鞋跟搭载 Lunarlon 缓震科技，结合前掌 Nike Zoom 气垫，塑就超乎想象的轻盈质感，更缔造灵敏缓震性能与顶级减震防护表现。Flight Web 贴合系统与巧妙包裹双足的鞋带设计完美结合，带来卓越锁定效果；超强侧向支撑，在侧向切入时赋予双足超乎自然的稳定表现。

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