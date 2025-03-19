Jordan Flight Tour

男子短袖针织衫

¥149
¥249
40% 折让

Jordan Flight Tour 男子短袖针织衫采用柔软排汗面料，搭配胸前动感图案设计，为你缔造舒适贴合感之余，彰显一代篮球巨星的非凡荣耀。

  • 显示颜色： 白色
  • 款式： 728487-100

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。