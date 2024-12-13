Jordan Foam 大童卡车运动帽采用经典卡车运动帽设计，同时添加了 Jumpman 刺绣标志和绳索饰边等细节。 五片式拼接结构，正面为聚酯纤维材料，另结合四片透气网眼拼接。 背面可调式按扣固定带设计，打造专属贴合感；弧形帽檐结合内置汗带设计，助你在炎炎夏日畅享舒适感受。

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