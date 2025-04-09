Jordan Franchise

下站东单男子拖鞋

¥249

Jordan Franchise 男子拖鞋采用结实柔韧泡绵，为步伐提供有力支撑。 鞋床具有轻微弧度，有助稳固双足。 右脚固定带饰有 Jumpman 标志，彰显 Jordan 荣耀。

  • 显示颜色： 麻黄/燕麦色/中橄榄绿/灰黑
  • 款式： HQ8112-200

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