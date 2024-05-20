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      Jordan Fundamentals

      大童撞色套头连帽衫

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      Jordan Fundamentals 大童撞色套头连帽衫采用柔软针织面料，结合落肩设计和休闲版型，尽显 Flight 品牌魅力。 袋鼠式口袋，可存放小物件；风帽设计，提供出色包覆效果。 可搭配 Jordan Fundamentals 紧身裤或 Jordan Fundamentals 针织长裤，打造风格统一的造型。

      • 显示颜色： 霜紫
      • 款式： HF8116-510

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