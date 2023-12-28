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      Jordan Fundamentals

      大童针织长裤

      ¥429

      Flight 品牌倾情演绎经典风范，匠心打造Jordan Fundamentals 大童针织长裤。 针织面料，舒适柔软；锥形裤腿搭配弹性裤管口，在运动时营造稳固贴合感。 弹性腰部搭配抽绳，塑就恰到好处的贴合感；插手口袋，便于存放小物件。可搭配 Jordan Fundamentals 套头连帽衫，打造协调造型。

      • 显示颜色： 黑
      • 款式： HF7098-010

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