Jordan Game Time 幼童加绒圆领上衣采用棉与聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软，饰有趣味图案，助力孩子随时畅玩。 落肩设计，营造休闲感受；匠心剪裁，舒适又有型；罗纹袖口和下摆，帮助稳固衣身。 可搭配不同 Jordan 下装，打造风格统一的造型，与孩子的 Jordan 运动鞋相得益彰。

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