Jordan

Girlfriend 女子印花T恤

¥209
¥299
30% 折让

黑/帆白
微绿/烟灰玉色
釉粉/工业蓝

Jordan Girlfriend 女子印花T恤采用宽松版型，缀饰优雅图案和经典 Jordan 品牌标志，塑就出众外观。针织棉料，缔造柔软舒适的穿着体验。

  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： FN5755-010

尺寸与尺码

宽松版型：宽大休闲

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