Jordan Golf

男子拒水长裤

¥489
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Jordan Golf 男子拒水长裤采用修身版型结合弹性梭织面料，尽显推杆风范。轻盈柔韧面料，在每一次挥杆动作中均可随身体动作自如伸展；后身口袋，可安全存放手套和记分卡。 斜角式大口袋，打造醒目球场造型。

  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： DZ0543-010

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