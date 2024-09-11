Jordan Golf 男子拒水长裤采用修身版型结合弹性梭织面料，尽显推杆风范。轻盈柔韧面料，在每一次挥杆动作中均可随身体动作自如伸展；后身口袋，可安全存放手套和记分卡。 斜角式大口袋，打造醒目球场造型。

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