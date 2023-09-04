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      Jordan Golf Rise

      可调节速干半硬顶运动帽

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      白色/白色/光子灰/黑
      麻黄/黑/浅英国褐

      Jordan Golf Rise 可调节速干半硬顶运动帽彰显 Jordan 风范，令你在比赛中一往无前。采用休闲帽冠结合弧形帽檐设计，塑就经典结构化贴合感，打造复古外观。导湿速干技术，帮助头部保持清爽；帽檐下方饰有爆裂纹印花，塑就活力外观。

      • 显示颜色： 白色/白色/光子灰/黑
      • 款式： FD5182-133

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